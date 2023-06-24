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Русские Мальдивы: райское местечко недалеко от ПетербургаРусские Мальдивы: райское местечко недалеко от Петербурга
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Русские Мальдивы: райское местечко недалеко от Петербурга

Лазурное озеро Донцо – отличное место для проведения выходных после трудной трудовой недели.

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Удивительно, но в России есть поистине райское место – озеро Донцо в Гатчинском районе Санкт-Петербурга. Это место называют русскими Мальдивами, ведь пройдя вдоль тропинки по полю, вы увидите белый песок и озеро лазурного цвета. Единственным отличием от «оригинальных» Мальдив является отсутствие морского пейзажа, уходящего за горизонт.

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В жаркое время вода в озере прогревается хорошо, купаться приятно. Место хорошо подойдет для отдыха с детьми, так как вход в воду пологий. Взрослые тоже отлично проведут время, пройдя чуть дальше до глубины. Также большим преимуществом данного озера является широкий берег, на котором всем хватит места.

Среди недостатков можно отметить отсутствие всякой туристической инфраструктуры, природа здесь дикая, местные предупреждают, что иногда даже появляются в воде змеи. Поэтому определенную осторожность стоит соблюдать.

За Рулем

Добраться до озера нетрудно, практически до него проложена асфальтная дорога и даже ходит общественный транспорт до близлежащего населенного пункта. Точные координаты наших Мальдив: 59.420297, 29.762698.

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Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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