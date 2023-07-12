Корабли ВМФ начали возить автомобили туристов через Керченский пролив

В перевозке задействованы корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк».

Десантные корабли Черноморского флота начали оказывать помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив в Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вчера первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил экипаж большого десантного корабля «Оленегорский горняк».

Будем по необходимости возить из Керчи в порт «Кавказ», из порта «Кавказ» в Керчь, маршрут один и тот же. Можем брать и легковые автомобили, можем брать и грузовые. В данном рейсе привезли 14 маленьких грузовиков. В случае необходимости можем сделать пять-шесть рейсов в сутки», – рассказал командир одного из БДК капитан второго ранга Максим Рыхлов.

Экипажи военных кораблей совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе круглосуточно. Десантные корабли могут взять на борт до 40 автомобилей каждый.

Большие десантные корабли ВМФ России были задействованы для разгрузки Крымского моста в пик курортного сезона после обращения Минтранса РФ.

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Источник: РИА Новости

Фото: Минобороны РФ/ТАСС