#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Haval H5 – еще фото и характеристикиНовый Haval H5 – еще фото и характеристики
В продажу он поступит осенью, а его выпуск...
АЗС в России ждут масштабные проверкиАЗС в России ждут масштабные проверки
Потребителей не устраивает качество топлива и...
Зарядки для электромобилей во дворах установят без согласия жителейЗарядки для электромобилей во дворах установят без согласия жителей
Соответствующую инициативу разрабатывает...

Корабли ВМФ начали возить автомобили туристов через Керченский пролив

В перевозке задействованы корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк».

Дорога в Крым снова перегружена

Десантные корабли Черноморского флота начали оказывать помощь в переправе гражданского транспорта через Керченский пролив в Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вчера первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил экипаж большого десантного корабля «Оленегорский горняк».

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Моторное масло, которое не подведет даже на бездорожье

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Будем по необходимости возить из Керчи в порт «Кавказ», из порта «Кавказ» в Керчь, маршрут один и тот же. Можем брать и легковые автомобили, можем брать и грузовые. В данном рейсе привезли 14 маленьких грузовиков. В случае необходимости можем сделать пять-шесть рейсов в сутки», – рассказал командир одного из БДК капитан второго ранга Максим Рыхлов.

Экипажи военных кораблей совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе круглосуточно. Десантные корабли могут взять на борт до 40 автомобилей каждый.

Большие десантные корабли ВМФ России были задействованы для разгрузки Крымского моста в пик курортного сезона после обращения Минтранса РФ.

Источник: РИА Новости

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0