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Зарядки для электромобилей во дворах установят без согласия жителей

Соответствующую инициативу разрабатывает Минстрой.

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Для размещения зарядных станций для электромобилей на придомовых территориях сейчас требуется разрешение от жильцов. Но в скором времени все может измениться: Минстрой выступил с инициативой устанавливать зарядки во дворах, не спрашивая согласия жильцов.

Такое право могут получить управляющие компании. А девелоперов могут обязать устанавливать станции уже на стадии строительства жилых домов.

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Сейчас прорабатываются технические и юридические нормы для реализации этой инициативы. В частности, надо определить полномочия УК, решить, кто будет оплачивать электроэнергию, а также очертить круг лиц, кто сможет пользоваться зарядками во дворах.

Данная мера позволит повысить интерес к электромобилям. Сейчас же в России фиксируется дефицит станций зарядок для электрокаров. В июне Минпромторг объявил о планах установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей к уже существующим 4,4 тыс. При этом эксперты оценивают потребность в зарядных станциях на уровне 18 тыс.

Источник: Известия

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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