Стало известно, сколько живут электромобили в России

Всё, конечно, зависит от срока службы батареи.

Ресурс аккумуляторных батарей для электромобилей, в среднем, составляет 8–10 лет эксплуатации, но может быть и больше. На срок службы батареи влияют повышенные механические нагрузки, эксплуатация в экстремальных условиях, а также резкие перепады температур, рассказал директор отдела дистрибуции и дилерской сети Evolute Алексей Ледков.

Сервисного обслуживания аккумулятор не требует, а первые признаки старения проявляются не раньше чем через три года, когда емкость может снизиться на незначительные 10–15%.

Потом процесс потери емкости замедляется. На сроке 8–10 лет в батарее остается существенный запас, который составляет около 70%, но может быть и выше.

После того как ячейки окончательного исчерпают свой ресурс, их следует утилизировать либо отправить на переработку.

Аккумулятор обычно меняют по гарантии, если уровень емкости накопителя упал ниже 60%.

Современные зарядные устройства показывают, сколько закачано кВт-ч в электромобиль – по этому показателю достаточно легко понять, насколько жива батарея.

Падение дальности хода на одном заряде – тоже очевидный и простой фактор.

Однако старение батареи не означает, что остальные узлы и агрегаты электромобиля также выработали свой ресурс. Мотор точно не выйдет из строя: по статистике, крупные узлы в электромобиле ломаются редко.

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Источник: «Автостат»

Фото: АГН «Москва»