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Audi покупает платформу для своего электрокара у китайцев

Ранее немецкий производитель никогда не покупал платформ у сторонних компаний и до сих пор использовал архитектуру MEB, предназначенную для электромобилей Volkswagen.

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Немецкая Audi ведет переговоры с SAIC Motor Corp о покупке платформы для электромобилей у китайского государственного автопроизводителя, сообщили источники Рейтер, подчеркнув, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Этот шаг пришлось предпринять в связи с тем, что продажи продуктов Audi для электромобилей резко отстают от продаж Tesla и отечественных конкурентов, таких как Nio. И говорит о давлении на все устаревшие западные бренды на автомобильном рынке мира, поскольку все теперь борются за электромобили.

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Автомобильный бренд премиум-класса Volkswagen AG стремится завладеть платформой для электромобилей IM Motors.

IM Motors начала поставки своей первой модели, седана L7, в июне 2022 года и является брендом электромобилей премиум-класса, контролируемым SAIC, а его инвестор – гигант электронной коммерции Alibaba Group.

Цена, которую Audi предложила за платформу EV, держится в секрете, как и то, будет ли SAIC по-прежнему выпускать седан L7 после сделки.

Исполнительный директор Audi Маркус Дюсманн, который покинет должность в сентябре, сообщил, что бренд должен ускорить разработку новых моделей, чтобы удовлетворить всплеск спроса на электромобили, особенно в Китае.

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Источник: Рейтер

Фото: SAIC, Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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