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Квадроцикл Tesla может появиться в России

Стоить он может тысяч 250 рублей.

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Tesla Cyberquad будет представлен в Китае 14 июля. Стоить в Поднебесной он будет в районе 170 тысяч рублей. Посде доставки в Россию – порядка 250 тысяч рублей.

Cyberquad рассчитан на детей старше 8 лет и весом не более 68 кг. Он полностью электрический, конечно же, имеет переднюю и заднюю передачи, «газ» на правой ручке и тормоз на левой.

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Дизайн квадроцикла тот же, что и у пикапа Cybertruck, – угловатый и граненый. Также квадрик получит светодиодные фонари, мягкое сиденье, регулируемую подвеску и задние дисковые тормоза.

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Cyberquad оснащен съемной литий-ионной батареей на 36 В с запасом хода на 24 километра, чего достаточно для прогулки. Зарядить аккумулятор можно за 5 часов от домашней электросети. Максимальная скорость составляет всего лишь 16 км/ч, и родители смогут ее ограничивать.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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