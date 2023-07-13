Квадроцикл Tesla может появиться в России

Стоить он может тысяч 250 рублей.

Tesla Cyberquad будет представлен в Китае 14 июля. Стоить в Поднебесной он будет в районе 170 тысяч рублей. Посде доставки в Россию – порядка 250 тысяч рублей.

Cyberquad рассчитан на детей старше 8 лет и весом не более 68 кг. Он полностью электрический, конечно же, имеет переднюю и заднюю передачи, «газ» на правой ручке и тормоз на левой.

Дизайн квадроцикла тот же, что и у пикапа Cybertruck, – угловатый и граненый. Также квадрик получит светодиодные фонари, мягкое сиденье, регулируемую подвеску и задние дисковые тормоза.

Cyberquad оснащен съемной литий-ионной батареей на 36 В с запасом хода на 24 километра, чего достаточно для прогулки. Зарядить аккумулятор можно за 5 часов от домашней электросети. Максимальная скорость составляет всего лишь 16 км/ч, и родители смогут ее ограничивать.

Планы на субботу – гонки на выносливость. В этом году в Российской серии гонок на выносливость (REC) примут участие пилоты мирового класса, что добавит еще больше зрелищности.

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Фото: Autohome.com.cn