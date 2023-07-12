Планы на субботу – гонки на выносливость

В этом году в Российской серии гонок на выносливость (REC) примут участие пилоты мирового класса, что добавит еще больше зрелищности.

Второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) сезона 2023 состоится 22 июля. В этом году первые два этапа четырехчасового марафона проходят в статусе двухэтапного Чемпионата Москвы на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Всего о своем участии в сезоне заявили уже более 30 экипажей и более 75 пилотов. Среди них, например, чемпион мира в автогонках на выносливость Роман Русинов, а также другие российские пилоты, принимающие участие в международных гонках на выносливость: Михаил Лобода, Денис Ременяко, Сергей Столяров…

Ожидается, что на втором этапе сезона примет участие около 25 экипажей на разной технике: от Mercedes-AMG, Lamborghini Gallardo, BMW М, KTM X-BOW, Porsche, Toyota Supra до Short Cut, Mitjet.

Также в гонках будет участвовать Marussia GT (под номером 7). Она была повреждена во время киносъемок перед первым этапом соревнований в мае, но уже полностью восстановлена.

В сезоне-2023 календарь REC состоит из 5 этапов по 4 часа. Вход для зрителей начинается с 15:00, а старт гонки намечен на 18:00. Финишировать команды будут около 22:00.

«Второй этап серии – тяжелый как для участников, так и для организаторов, так как вслед за ним, практически через две недели, пройдет этап REC на автодроме Игора Драйв (в рамках большого фестиваля музыки и драйва GAREGE FEST). Оба эти этапа будут насыщенными. Российские спортивные организаторы стараются занять нишу, которую оставил ушедший из Росcии этап чемпионата мира Форумулы 1. Это амбициозная задумка, требующая больших усилий. Мы стараемся совершенствовать наши этапы при консультации с пилотами и зрителями», – говорит директор спортивного клуба АСПАС, генеральный организатор серии Анастасия Бендикова.

Посещение гонки может стать для вас событием лета – оргкомитет соревнований разработал концепцию каждого этапа серии как праздника для всей семьи. На площадке рядом с паддоком будет развлекательная программа: помимо традиционного гоночного такси, экскурсии по боксам команд и гоночной трассе, детского автослалома и полета на вертолете будет четыре новые зоны. Это скейт-зона, дрифт-трайки, фотозона VK и увлекательная детская площадка.

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Фото: REC