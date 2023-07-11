Chevrolet Trailblazer поступил в продажу – цены

После обновления этот 7-местный кроссовер стал немного дешевле.

В Китае начались продажи обновленного Chevrolet Trailblazer, который может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

Длина, ширина и высота новинки составляют 5011, 1953 и 1726 мм, а колесная база равна 2863мм. То есть, машина стала длиннее на 12 мм.

В салоне кроссовера установлены 8-дюймовый экран панели приборов и 10-лдюймовый тачскрин мультимедии с поддержкой Apple CarPlay, Baidu CarLife и Bluetooth, а также функцией распознавания голоса для управления музыкой, навигацией, кондиционером и другими системами автомобиля.

В стандартное оснащение входят бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, трехзонный климат-контроль, датчик температуры и влажности воздуха, а также нано-фильтр, круиз-контроль, система активного шумоподавления, электропривод двери багажника и многое другое, включая систему автоматической парковки Auto Hold.

Обновленный Chevrolet Trailblazer оснащен турбодвигателем Ecotec 2.0T с технологией мягкого гибрида и 9-ступенчатой коробкой передач. Мощность силовой установки составляет 237 лошадиных сил и 350 Нм, что позволяет разгонять 5-метровый кроссовер до 100 км/ч за 8,4 секунды. При этом расход топлива составляет 7,47 л на 100 км.

Также автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода Twin-Clutch, имеют несколько режимов вождения: передний привод, полный привод, Off-road и Sport.

Стоит Chevrolet Trailblazer в Китае от 194 900 до 266 900 юаней или от 2,46 млн до 3,37 млн рублей. В России автомобиль будет в полтора-два раза дороже.

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Фото: Autohome.com.cn