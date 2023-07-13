Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Руководитель НАС предложил купить технологии у индийского автопромаРуководитель НАС предложил купить технологии у индийского автопрома
Таким образом он советует потратить «зависшие»...
Поставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобилиПоставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобили
Потому что работникам необходимо поднимать...
Российский офис Mercedes представил новый логотипРоссийский офис Mercedes представил новый логотип
До ребрендинга компания работала под названием...

Первый российский электромотоцикл пойдет в серию в начале 2023 года

Aurus Merlon способен на одной зарядке проехать 200 км.

Новая Лада Веста: первый тест-драйв и видео

Предприятие НАМИ разработало и готово запустить в серийное производство первый в стране электромотоцикл Aurus Merlon. Как сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Овчинский, уровень локализации его производства составляет 80%.

В рамках проекта «Единая модульная платформа» на собственных мощностях предприятие разработало высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели, элементы кузова и другие составляющие. Электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до минус 25 градусов, он может двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом», — поделился характеристиками нового транспортного средства Овчинский.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Электромотоцикл оснащен функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы.

Сейчас электромотоцикл проходит этап опытного тестирования, а уже в начале 2024 года планируется начать серийное производство.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Сайт мэра Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Донат Сорокин/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0