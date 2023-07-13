Первый российский электромотоцикл пойдет в серию в начале 2023 года

Aurus Merlon способен на одной зарядке проехать 200 км.

Предприятие НАМИ разработало и готово запустить в серийное производство первый в стране электромотоцикл Aurus Merlon. Как сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Овчинский, уровень локализации его производства составляет 80%.

В рамках проекта «Единая модульная платформа» на собственных мощностях предприятие разработало высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели, элементы кузова и другие составляющие. Электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до минус 25 градусов, он может двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом», — поделился характеристиками нового транспортного средства Овчинский.

Электромотоцикл оснащен функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы.

Сейчас электромотоцикл проходит этап опытного тестирования, а уже в начале 2024 года планируется начать серийное производство.

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Источник: Сайт мэра Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Донат Сорокин/ТАСС