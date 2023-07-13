Первый российский электромотоцикл пойдет в серию в начале 2023 года
Aurus Merlon способен на одной зарядке проехать 200 км.
Предприятие НАМИ разработало и готово запустить в серийное производство первый в стране электромотоцикл Aurus Merlon. Как сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Овчинский, уровень локализации его производства составляет 80%.
В рамках проекта «Единая модульная платформа» на собственных мощностях предприятие разработало высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты светотехники, внешние панели, элементы кузова и другие составляющие. Электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до минус 25 градусов, он может двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом», — поделился характеристиками нового транспортного средства Овчинский.
ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбратьБАМ: история трудового подвигаКакое топливо подходит для российских условий
Электромотоцикл оснащен функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы.
Сейчас электромотоцикл проходит этап опытного тестирования, а уже в начале 2024 года планируется начать серийное производство.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Сайт мэра Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Донат Сорокин/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0