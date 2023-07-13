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Кроссовер Evolute i-Sky: старт приема заказов и цены

Автомобиль оснащен высокотехнологичным электродвигателем мощностью 204 л.с.

Стало известно, сколько куплено автомобилей Evolute и Москвич

Кроссовер i-Sky (в основе – Dongfeng Forthing Thunder) стал третьей моделью в продуктовой линейке марки Evolute, в арсенале которой уже есть i-Pro и i-Joy.

Ознакомиться с электрокроссовером и пройти тест-драйв можно в шоурумах официальных дилеров. Цена модели – от 3 990 000 рублей с учетом господдержки.

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Коротко об автомобиле:

  • длина – 4,6 м, колесная база – 2,7 метра
  • запас хода на одной зарядке – 511 км
  • пиковая мощность электродвигателя – 204 л.с.
  • емкость тяговой батареи – 85,9 кВч, до 80% в режиме быстрой зарядки аккумулятор заряжается за 45 минут
  • до 100 км/ч разгоняется за 8,6 секунды
  • клиренс – 175 мм.

Evolute i-Sky оборудован светодиодной многофункциональной оптикой с функцией сопровождающего освещения, есть система бесключевого доступа и электропривод двери багажного отсека. Многофункциональное рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, передние сиденья оснащены регулировками с электроприводом, второй ряд сидений складывается в соотношении 60:40.

Evolute i-Sky будут производить на заводе компании в Липецкой области. Для этого и других электромобилей бренда, производимых в России, предполагается госсубсидия при приобретении.

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Источник и фото: Evolute

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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