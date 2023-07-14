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По самую крышу – видео, как машины проезжают бродыПо самую крышу – видео, как машины проезжают броды
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По самую крышу – видео, как машины проезжают броды

Есть один небольшой нюанс: все они – электромобили.

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«Tesla ведет себя как лодка в течение короткого периода времени», – писал генеральный директор Илон Маск в 2020 году. Он объяснил это отсутствием у электромобилей воздухозаборника, куда могла бы попасть вода, и герметичностью двигателей и аккумуляторов.

И вот в 2023 году некоторые владельцы Tesla слишком буквально восприняли слова Маска, решив штурмовать глубокие броды.

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В последние годы брод через реку в Ноттингемшире (Англия) стал чем-то вроде туристической достопримечательности. Брод под названием Раффорд – часть реки Рейнворт-Уотер.

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Мы уже не раз публиковали нарезки того, как разные машины преодолевают этот брод. У некоторых вода попадала в двигатель, и происходил гидроудар. Теперь появилась нарезка видео, в которых брод преодолевают автомобили Tesla.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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