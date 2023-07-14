По самую крышу – видео, как машины проезжают броды
«Tesla ведет себя как лодка в течение короткого периода времени», – писал генеральный директор Илон Маск в 2020 году. Он объяснил это отсутствием у электромобилей воздухозаборника, куда могла бы попасть вода, и герметичностью двигателей и аккумуляторов.
И вот в 2023 году некоторые владельцы Tesla слишком буквально восприняли слова Маска, решив штурмовать глубокие броды.
В последние годы брод через реку в Ноттингемшире (Англия) стал чем-то вроде туристической достопримечательности. Брод под названием Раффорд – часть реки Рейнворт-Уотер.
Мы уже не раз публиковали нарезки того, как разные машины преодолевают этот брод. У некоторых вода попадала в двигатель, и происходил гидроудар. Теперь появилась нарезка видео, в которых брод преодолевают автомобили Tesla.
- Новый Nissan Paladin – названы цены на кроссовер. Автомобиль уже поступил в продажу и может поставляться в Россию.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото, видео: YouTube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен