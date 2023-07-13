Новый Nissan Paladin – названы цены на кроссовер

Автомобиль уже поступил в продажу и может поставляться в Россию.

Nissan Paladin предлагается в 3 комплектациях. Поставки кроссоверов клиентам начнутся 12 августа.

По своим габаритам Nissan Paladin находится между Nissan X-Trail и Nissan Pathfinder, как Nissan Murano.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4882, 1850 и 1875 мм соответственно, а колесная база достигает 2850 мм.

Интерьер выполнен в спокойном двухцветном стиле и обшит мягкими материалами. На центральной консоли установлен 12-дюймовый вертикальный экран мультимедии. Есть удаленное управление автомобилем с мобильного телефона, быстрая беспроводная зарядка для гаджетов и автоматическая парковка. Новый автомобиль также оснащен интеллектуальной системой помощи при вождении L2 ADAS.

Под капотом установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. и 360 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF 8AT.

Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – многорычажная, есть электронная блокировка дифференциалов переднего и заднего мостов и раздаточная коробка.

В Китае новый кроссовер Nissan Paladin стоит от 169 800 до 216 800 юаней или от 2,14 млн до 2,73 млн рублей. При поставках в Россию по схеме параллельного импорта автомобиль будет дороже в полтора-два раза.

Фото: Nissan