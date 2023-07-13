Назван минус электромобиля на войне – это не запас хода

Поэтому республиканская партия США всячески препятствует появлению электромобилей в армии.

Мы уже писали, что в США подумывают принятьна вооружение электромобиль GM Defense EMCV на базе гражданской модели GMC Hummer EV. Но таких машин может в звездно-полосатых войсках и не появиться.

Республиканская партия США пытается всячески ограничить исследования и разработки электромобилей для вооруженных сил страны. В частности, поправки к Закону о разрешении на национальную оборону (NDAA) могут помешать электрификации, сообщает The Washington Post.

GM Defense EMCV

Поправка Скотта Перри из Пенсильвании предусматривает отказ от финансирования разработок в области «электромобилей, зарядки электромобилей или фотоэлектрических технологий». А представитель штата Колорадо Лорен Боберт предложила «расторгнуть контракты на электрические нетактические транспортные средства».

Словом, баталии идут нешуточные. Демократы объясняют: «этот автомобиль может тихо подкрасться (моторы же не шумят) и вдарить! А еще экология – нам надо к 2035 году создать парк полностью электрических нетактических транспортных средств, а к 2050 году — полностью электрических тактических транспортных средств».

В отчете Института энергетических исследований за июнь 2023 года говорится, что на данный момент недостатки электромобилей на поле боя перевешивают все возможные преимущества.

Например, 50-тонной боевой машине потребуется зарядное устройство мощностью 17 мегаватт для перезарядки в течение 15 минут, а если зарядная станция работает на ископаемом топливе, она будет потреблять 1200 галлонов дизеля в час.

Да, электромобили ездят беззвучно, но они генерируют электромагнитные поля, которые враг обязательно обнаружит с помощью любого сенсорного оборудования. Лучше бы он шумел – шум заметен на гораздо меньших расстояниях. Следовательно, согласно отчету, электрификация имеет смысл только в отношении транспортных средств обеспечения тыла.

Некоторые автопроизводители уже заняли сторону Министерства обороны США, которое видит свою миссию сегодня в деле сокращения выбросов углерода. Здесь – деньги.

Фото: GM