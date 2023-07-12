Новый Haval H5 – еще фото и характеристики

В продажу он поступит осенью, а его выпуск начнется уже завтра.

13 июля новый внедорожник Haval H5 начнет сходить с конвейера завода Great Wall Motors в Цзинмэнь (Китай).

Новый Haval H5 построен на платформе Tank 500 и позиционируется как среднеразмерный внедорожник.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835мм соответственно, а колесная база достигает 3140 мм.

Кузов получился довольно длинным – он больше, чем кузов Tank 500. Задняя стойка выглядит очень широкой, из-за чего машина выглядит не слишком вытянутой.

К сожалению, большая колесная база может сказаться на внедорожных качествах новинки, но это еще предстоит проверить.

Новый автомобиль также будет оснащен панорамным люком, а значит разработчики уверены в прочности кузова внедорожника.

Haval H5 оснащен бензиновым двигателем 2.0T мощностью 224 л.с. Также можно будет заказать дизельный двигатель 2.0T мощностью 166 л.с. И появилась информация, что эти же моторы будут иметь разную форсировку и выходную мощность, что весьма интересно.

Фото: Autohome.com.cn