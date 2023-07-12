Mitsubishi показала новый автомобиль

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Мировая премьера автомобиля должна состоятся 26 июля в Бангкоке (Таиланд). И покажут нам новый Triton (он же L200).

В Mitsubishi рассказали, что у пикапа изменились рама и передняя подвеска (теперь она на двойных поперечных рычагах).

Задняя подвеска – на листовых рессорах.

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Сердцем Mitsubishi Triton / L200 станет недавно разработанный дизельный двигатель, который должен быть экологичнее, экономичнее за счет снижения потерь на трение и мощнее.

Японский автопроизводитель ничего не рассказал о трансмиссии.

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Благодаря тизерным изображениям мы знаем, что новый L200 изменился внутри и снаружи. Теперь он выглядит современно. Ожидается, что он будет немного больше, чем предшественник, и может иметь немало общего с Nissan Navara следующего поколения.

Фото, видео: Mitsubishi

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Mitsubishi L 200

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