Пять проблем, с которыми может столкнуться новоиспеченный владелец электрокара

Эксперты рассказали, что некоторые кажущиеся сложными ситуации на поверку таковыми не являются, а с остальными можно справиться.

В мае 2023 года в России было куплено 880 электрокаров, что в 8 раз выше показателей мая 2022 года. Вместе с тем многие автомобилисты пока не готовы приобрести электромобиль из-за ряда опасений.

Как начинающим владельцам электромобилей выйти из самых распространенных сложных ситуаций, рассказали эксперты СберАвто.

1. Заряд аккумулятора расходуется слишком быстро

Иногда это происходит быстрее, чем рассчитывал водитель, например, из-за меняющихся погодных условий. Если проблема возникла, для уменьшения потребления энергии нужно снизить скорость, сохранять ее стабильной и не совершать резких разгонов. Включить режим экономии энергии и отключить ее «лишние» потребители – мультимедийную систему, кондиционер, печку, подогрев сидений и руля.

2. Электромобиль разрядился

Когда заряд аккумулятора снижается до 10%, автомобиль оповещает водителя о критическом уровне заряда, а перед полной разрядкой переходит в экономный режим, устанавливая лимит скорости (обычно до 50 км/ч). Когда заряд аккумулятора расходуется полностью, автомобиль не останавливается сразу, а проезжает еще примерно 5–8 км. Далее следует оповещение, что электрокар отключается, и у водителя есть еще полминуты, чтобы съехать на обочину и безопасно припарковаться.

Можно вызвать эвакуатор или отбуксировать авто на тросе, если электрокар подлежит буксировке, так как в некоторых случаях производители запрещают это делать.

Проверить, есть ли возможность зарядки аккумулятора от доступных внешних источников, например, стандартных, но допустимых для зарядки авто розеток 220В. Для этой цели нужно использовать специальный кабель, который можно хранить в багажнике авто.

3. Электрокар не заряжается

Если возникли проблемы с зарядкой, стоит убедиться, что выбран верный кабель, розетка или зарядная станция функционирует. Можно попробовать использовать запасной кабель или зарядить автомобиль от другой станции. Если же авто по-прежнему не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе, и в таком случае необходимо обратиться к специалистам.

4. Электромобиль застрял в снегу или грязи

Тут рекомендуется следовать привычному порядку действий (подкладывание твердых предметов, копание траншеи). А вот пытаться двигаться на электромобиле враскачку нельзя: он не умеет быстро переключаться между обычным и реверсивным режимами работы электродвигателя.

Важно избегать соприкосновения днища авто с землей, так как это может нанести вред батарее. По этой причине не рекомендуется закреплять трос к авто и пытаться тащить его. Есть риск задеть камень или иной предмет, находящийся под грязью или снегом. Если же такой способ вытащить электрокар – единственный, следует делать это максимально медленно и осторожно.

5. Под электромобиль попала вода

Проливные дожди и глубокие лужи на дорогах могут показаться новоиспеченным владельцам электромобилей серьезной опасностью. Однако на самом деле попадание на электромобиле в непогоду не несет больших рисков. Несмотря на то, что тяжелые элементы высоковольтной сети и расположены на электрокарах внизу, они надежно защищены. Герметизируется как корпус батареи, так и все кабельные выводы.