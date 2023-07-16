Haval выпустил новый внедорожник Raptor
Судя по обилию названий, перед нами глобальная модель, которая будет продаваться на многих рынках.
Дизайн автомобиля – внедорожный и немного напоминает дизайн Dargo, который недавно обновился. Решетка радиатора имеет прямоугольную форму. Ниже расположена массивная защитная пластина бампера.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4800, 1916 и 1822 мм соответственно, а колесная база достигает 2738 мм. То есть, новинка сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe и почти на 20 см больше, чем Dargo.
На двери багажника может устанавливаться круглый кофр (для хранения запасного колеса), либо прямоугольный, есть передняя, задняя, а также боковые камеры.
Новый автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя 1.5Т и электромотора. Ее мощность составляет 167 л.с.. Максимальная скорость автомобиля будет достигать 190 км/ч.
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Фото: Autohome.com.cn
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