Haval выпустил новый внедорожник Raptor

Автомобиль также получил названия Xianglong, Veyron, Big Dog PRO, Thunder Dog и еще несколько.

Судя по обилию названий, перед нами глобальная модель, которая будет продаваться на многих рынках.

Дизайн автомобиля – внедорожный и немного напоминает дизайн Dargo, который недавно обновился. Решетка радиатора имеет прямоугольную форму. Ниже расположена массивная защитная пластина бампера.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4800, 1916 и 1822 мм соответственно, а колесная база достигает 2738 мм. То есть, новинка сопоставима по размерам с Hyundai Santa Fe и почти на 20 см больше, чем Dargo.

На двери багажника может устанавливаться круглый кофр (для хранения запасного колеса), либо прямоугольный, есть передняя, задняя, а также боковые камеры.

Новый автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя 1.5Т и электромотора. Ее мощность составляет 167 л.с.. Максимальная скорость автомобиля будет достигать 190 км/ч.

Фото: Autohome.com.cn