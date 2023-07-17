Tesla наконец-то построила первый Cybertruck

Напомним, что мировая премьера электропикапа состоялась в 2019 году – четыре года назад.

Даже не верится – Tesla только что выпустила первый серийный электрический пикап Cybertruck. Собрали его на заводе Gigafactory в Техасе.

Первый Cybertruck, построенный в Giga Texas!» – гласит сообщение в одной из соцсетей, которое сопровождается снимком рабочих и первого серийного Cybertruck.

Большую часть автомобиля из-за людей вокруг него не видно. Рассмотреть можно только стеклянную крышу, лобовое стекло с массивным дворником, расположенным слева, кузов и боковые окна. Но пикап очень похож на свои последние прототипы.

Это, безусловно, важное событие для Tesla – начало производства пятой модели спустя три с половиной года после того, как производитель электромобилей начал производство четвертой модели в январе 2020 года – Model Y.

Cybertruck должен иметь успех в США, так как там кузов пикап – один из самых популярных. Успех гарантирован и зависит только от объемов производства – люди раскупят все выпускаемые автомобили.

В мае 2023 года Илон Маск подсчитал, что Tesla сможет продавать от 250 000 до 500 000 Cybertruck в год, когда производство выйдет на полную мощность.

Мы будем производить столько, сколько люди захотят и смогут себе позволить», – сказал генеральный директор Tesla, добавив, что будет сложно сделать стоимость пикапа доступной, поскольку Cybertruck делается по новому методу – с экзоскелетом из ультрапрочной холоднокатаной нержавеющей стали.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Через четыре года после первой презентации пикапа Cybertruck фирма Tesla объявила о скором начале продаж. Выходит, что задержка на два года. Но лучше поздно, чем никогда.

В этом году планируют сделать 2000 машин. Будут выпускать три модификации:

один мотор, запас хода 250 миль (402 км) – $39 000 (3,5 млн рублей),

два мотора, запас хода 300 миль (483 км) – $49 000 (4,4 млн рублей),

три мотора, запас хода 500 миль (805 км) – $69 000 (6,2 млн рублей).

У нас Кибертраки тоже появятся. Цену можно сразу умножать на два, а для первых машин – даже на три. Поэтому самые простые Кибертраки будут начинаться далеко за 10 млн рублей.

Фото: Tesla и «За рулем»