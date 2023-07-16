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Аммиачный двигатель – самая ужасная разработка века

Его разработали Toyota и китайский автопроизводитель GAC.

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Двигатель, работающий на аммиаке, выглядит очень убедительно на бумаге. Но есть несколько вещей, из-за которых от подобного мотора лучше отказаться.

Этанол, сжиженный газ, электронное топливо, природный газ… Альтернатив ископаемому топливу много, и автопроизводители постоянно изучают новые источники энергии для машин.

Недавно китайская GAC представила прототип двигателя, работающего на аммиаке, разработанного совместно с Toyota. Настоящий технический подвиг, учитывая, что это химическое соединение далеко не лучшее топливо в мире, и у разработки туманное будущее. Аммиак в привычном бензиновом двигателе не может работать без примесей, он не воспламенится, поэтому было решено разбавить его небольшим количеством водорода.

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«Во время Второй мировой войны в Брюсселе был парк автобусов, работающих на смеси аммиака и газификатора. Им удалось проехать 10 000 км. Аммиак снова выходит на первый план потому, что развивается водородная энергетика. Аммиак же является накопителем водорода. И его несложно транспортировать, – говорит профессор Орлеанского университета Кристин Руссель, занимающаяся исследованием аммиачных двигателей. – Он транспортируется при температуре –33°C или под давлением 10 бар, по сравнению с –253°C или 700 бар для водорода. Следовательно, транспортировка обходится гораздо дешевле. Кроме того, его плотность в два с половиной раза больше, чем у водорода».

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Но с помощью преимуществ лишь пытаются скрыть недостатки аммиака. Он очень агрессивен. Прежде чем заправлять его в баки автомобилей, необходимо удалить из двигателей все медные, никелевые и резиновые элементы, которые аммиак быстро приведет в негодность.

«Другая проблема заключается в том, что аммиак токсичен. Также необходимо разработать систему доочистки для удаления из выхлопов несгоревших частиц», – отмечает Кристин Руссель.

Скорее, аммиак появится в морском секторе. Использовать его в городах очень опасно.

Фото: Patrick Federi / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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