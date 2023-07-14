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Hyundai обновляет Tucson – решетка радиатора стала меньше

Это уже не первая модель Hyundai, которая не будет «орать» на всю дорогу.

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Чем ближе к концу дорожных испытаний, тем менее плотным становится камуфляж на тестовом прототипе обновленного Hyundai Tucson.

Нынешнее поколение кроссовера вышло всего пару лет назад, но компания решительно настроена поддерживать его современность и актуальность в сравнении с конкурентами.

Без плотного камуфляжа стала заметна одна очень важная особенность – решетка радиатора стала меньше. Это было бы трудно заметить, если бы не место крепления номерного знака.

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Это не первый опыт Hyundai по уменьшению решетки. Ранее автопроизводитель представил обновленный седан Elantra с гораздо меньшей решеткой радиатора, и то же самое можно сказать о последней Sonata.

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Очертания большого нижнего воздухозаборника Tucson такие же, как и у текущей модели, как и фары. Кажется, Hyundai не хочет слишком сильно раскачивать лодку дизайна, как в случае с Creta.

Поскольку это лишь обновление, ожидать новых силовых агрегатов и коробок не стоит. Скорее всего, будет изменен салон автомобиля и добавлены какие-то функции. В остальном Tucson останется неизменным.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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