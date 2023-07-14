Hyundai обновляет Tucson – решетка радиатора стала меньше
Чем ближе к концу дорожных испытаний, тем менее плотным становится камуфляж на тестовом прототипе обновленного Hyundai Tucson.
Нынешнее поколение кроссовера вышло всего пару лет назад, но компания решительно настроена поддерживать его современность и актуальность в сравнении с конкурентами.
Без плотного камуфляжа стала заметна одна очень важная особенность – решетка радиатора стала меньше. Это было бы трудно заметить, если бы не место крепления номерного знака.
Это не первый опыт Hyundai по уменьшению решетки. Ранее автопроизводитель представил обновленный седан Elantra с гораздо меньшей решеткой радиатора, и то же самое можно сказать о последней Sonata.
Очертания большого нижнего воздухозаборника Tucson такие же, как и у текущей модели, как и фары. Кажется, Hyundai не хочет слишком сильно раскачивать лодку дизайна, как в случае с Creta.
Поскольку это лишь обновление, ожидать новых силовых агрегатов и коробок не стоит. Скорее всего, будет изменен салон автомобиля и добавлены какие-то функции. В остальном Tucson останется неизменным.
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Фото: Motor1.com
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