Вдоль дорог построят сотни объектов для путешественников

Поездки на машинах станут приятнее и комфортнее – на дорогах появятся даже пункты выдачи заказов маркетплейсов.

О том, как совсем скоро изменится придорожная инфраструктура, «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказала Ксения Титова, руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ), руководитель проектов «Большое Золотое кольцо», «Из Москвы в Санкт-Петербург».

Исследование «ПроГород» показало, что туризм в России локален: 52% поездок совершаются на расстояние до 500 км.

Дальность поездки влияет на выбор вида транспорта. Среди поездок на расстояния до 500 км абсолютным лидером является автомобиль. В общем турпотоке автомобиль предпочитают 28% путешественников.

Согласно статистике, более 50% бюджета поездки приходится на логистику – само перемещение. Путешествие же на автомобиле всегда оказывается на 30-40% дешевле для семьи из 3-4 человек.

Поэтому особую важность приобретают объекты придорожной инфраструктуры. В рамках разработки туристических схем макротерриторий проектный офис ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ) занимается аналитикой инфраструктурного оснащения туристических маршрутов. При этом оценивается состояние покрытий, дефицит пропускной способности, покрытие сотовой связью, наличие и доступность аттракций (мест притяжения туристов), возможность осуществления мультимодальных поездок.

Таким образом разрабатываются решения по развитию придорожной инфраструктуры и сервисов.

Мнение эксперта

Ксения Титова, руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ), руководитель проектов «Большое Золотое кольцо», «Из Москвы в Санкт-Петербург»:

— Одно из таких решений – совместный продукт ВЭБ.РФ и Росавтодора, многофункциональные придорожные сервисные зоны (МФЗ). Они предполагаются трех типов: комплексные (на участках дорог с высоким трафиком, в том числе грузовым), рекреационные (в случае наличия вблизи участков МФЗ туристических аттракций), базовые (для формирования целостной системы объектов сервиса на территории).

Так, базовые МФЗ предполагают наличие: АЗС, электрозаправки, шиномонтажа, кафе, мини-маркета, зоны отдыха, детской площадки, вендинга (торговые автоматы), банкоматов, аптеки, пункта телемедицины, дефибриллятора, площадки для выгула собак, фельдшерского пункта (при поддержке региона), пункта доставки интернет-магазинов.

Дополнительно к этому на территории рекреационных МФЗ будут: семейные парковка и ресторан, кофейни, арт-объекты и фото-зона, гостиница (локально, в зависимости от туристического потока) и прачечная (при поддержке региона). Комплексные МФЗ будут предоставлять дополнительно к уже перечисленному: ночной охраняемый паркинг, автоматический душ; газовая заправка/крио АЗС (локально), СТО, складские помещения. То есть это уже развернутый сервис для всех групп водителей.

Для каждого из трех возможных типов МФЗ проработан состав услуг, а также финансово-юридическая схема. Финансирование проектов предполагается с помощью механизмов ГЧП. Рабочей группой «Логистика» были разработаны предложения по сокращению периода окупаемости МФЗ практически в два раза – с 15 до 7 лет.

Фото: Richard Jaimes / Unsplash