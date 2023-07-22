Первая в стране «безлимитная» скоростная автомагистраль

161-километровую дорогу без ограничений скорости строят в Китае.

Какой же китаец не любит быстрой езды? Скоро, до конца года, у автомобилистов Поднебесной появится возможность разгонять свои автомобили до максимальной скорости.

Первая в Китае безлимитная скоростная автомагистраль Ханчжоу-Шаойонг будет открыта для движения в конце года. Сначала на ней будет действовать ограничение скорости 150 км/ч, но после доработок и испытаний ограничение скорости снимут вовсе.

Протяженность скоростной автомагистрали Ханчжоу-Шаосин-Нинбо составляет 161 км. Этот участок будет платным, но без пунктов оплаты – как и на подмосковном ЦКАД, оплата будет производиться через приложение.

За дорогой и трафиком на ней будет следить интеллектуальная облачная платформа управления, основанная на больших данных – автомагистраль станет поддерживать автономные транспортные средства, а также ее оснастят беспроводной зарядкой, которая будет заряжать электромобили во время движения.

За счет увеличения скорости (150 км/ч вместо обычных 90 км/ч) пропускная способность новой дороги может быть увеличено на 20-30%.

Аммиачный двигатель – самая ужасная разработка века. Над ним работают Toyota и китайский автопроизводитель GAC.

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Фото: Autohome.com.cn