Первая в стране «безлимитная» скоростная автомагистраль
Какой же китаец не любит быстрой езды? Скоро, до конца года, у автомобилистов Поднебесной появится возможность разгонять свои автомобили до максимальной скорости.
Первая в Китае безлимитная скоростная автомагистраль Ханчжоу-Шаойонг будет открыта для движения в конце года. Сначала на ней будет действовать ограничение скорости 150 км/ч, но после доработок и испытаний ограничение скорости снимут вовсе.
Протяженность скоростной автомагистрали Ханчжоу-Шаосин-Нинбо составляет 161 км. Этот участок будет платным, но без пунктов оплаты – как и на подмосковном ЦКАД, оплата будет производиться через приложение.
За дорогой и трафиком на ней будет следить интеллектуальная облачная платформа управления, основанная на больших данных – автомагистраль станет поддерживать автономные транспортные средства, а также ее оснастят беспроводной зарядкой, которая будет заряжать электромобили во время движения.
За счет увеличения скорости (150 км/ч вместо обычных 90 км/ч) пропускная способность новой дороги может быть увеличено на 20-30%.
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Фото: Autohome.com.cn
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