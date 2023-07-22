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Первая в стране «безлимитная» скоростная автомагистральПервая в стране «безлимитная» скоростная автомагистраль
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Первая в стране «безлимитная» скоростная автомагистраль

161-километровую дорогу без ограничений скорости строят в Китае.

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Какой же китаец не любит быстрой езды? Скоро, до конца года, у автомобилистов Поднебесной появится возможность разгонять свои автомобили до максимальной скорости.

Первая в Китае безлимитная скоростная автомагистраль Ханчжоу-Шаойонг будет открыта для движения в конце года. Сначала на ней будет действовать ограничение скорости 150 км/ч, но после доработок и испытаний ограничение скорости снимут вовсе.


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Протяженность скоростной автомагистрали Ханчжоу-Шаосин-Нинбо составляет 161 км. Этот участок будет платным, но без пунктов оплаты – как и на подмосковном ЦКАД, оплата будет производиться через приложение.

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За дорогой и трафиком на ней будет следить интеллектуальная облачная платформа управления, основанная на больших данных – автомагистраль станет поддерживать автономные транспортные средства, а также ее оснастят беспроводной зарядкой, которая будет заряжать электромобили во время движения.

За счет увеличения скорости (150 км/ч вместо обычных 90 км/ч) пропускная способность новой дороги может быть увеличено на 20-30%.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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