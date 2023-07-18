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Весь курортный сезон без Крымского моста? Когда там запустят движениеВесь курортный сезон без Крымского моста? Когда там запустят движение
После взрыва на мосту в ночь на 17 июля...
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Весь курортный сезон без Крымского моста? Когда там запустят движение

После взрыва на мосту в ночь на 17 июля автомобильная часть моста была закрыта для движения транспорта.

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Разрушения Крымского моста оказались более серьезными, чем предполагали ранее. Предварительной датой восстановления движения по одной стороне вице-премьер Марат Хуснуллин назвал 15 сентября. Движение по второй стороне – ориентировочно к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации, уточнил Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.

Пока же движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Одновременно с этим начнется ремонт поврежденной части моста. Для этого придется построить дублер длиной 250 метров. Временный мост необходим для ремонта обрушенного участка — на нем разместят большегрузные краны.

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В качестве альтернативы автомобилисты могут рассматривать движение через новые регионы. Для организации круглосуточного движения там отменили комендантский час и выставили дополнительные посты охраны. Выезд из Крыма и Ростовской области — без проверки документов, при въезде максимально сокращен срок проверки.

Кроме того, для пассажиров автобусов и грузового транспорта в обычном режиме работает паромная переправа.

Хуснуллин также отметил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме: поезда ходят по расписанию.

Источник: Telegram Марата Хуснуллина

Фото: НАК РФ/ТАСС

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