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Движение по Крымскому мосту перекрыто. Паром тоже не работает

Направляющимся в Крым автомобилистам советуют искать другие пути.

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На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По предварительным данным, взорвался автомобиль, в котором находилось три человека: двое из них погибли на месте, 14-летняя девочка госпитализирована.

На пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. По данным Минтранса, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, они не повреждены.

Подъездные пути к Крымскому мосту со стороны Керчи перекрыты, включая основной въезд и выезд в город.

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В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам, заявили в Минтрансе.

В Краснодарском крае после ЧП на Крымском мосту создан оперативный штаб для помощи людям в пробке, заявил губернатор Кондратьев. Работает горячая линия: 8 (800) 511-80-18.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Baza

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