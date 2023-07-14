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Эксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГОЭксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГО
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Эксперт объяснил, что изменится с 15 июля в урегулировании убытков по ОСАГО

Процесс взаимодействия со страховой компанией перейдет в цифровую плоскость.

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С 15 июля автовладельцы, ставшие участником ДТП, смогут направить заявление в страховую компанию через единый портал «Госуслуги». Речь идет об урегулировании убытков по ОСАГО, в том случае, если авария оформлена по европротоколу.

Новый сервис облегчит процесс подачи заявления ОСАГО для автомобилистов», – сообщила начальник управления сопровождения урегулирования компании «Ингосстрах» Дарья Шведова.

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Она напомнила, что летом прошлого года были приняты соответствующие изменения в Закон об ОСАГО, которые предусматривают подачу заявления о возмещении убытков через портал госуслуг. Для этого у заявителя на смартфоне должно быть установлено приложение «Госключ» – без него он не сможет подписать заявление.

После получения всех документов (их надо приложить к заявлению) страховая компания пришлет в личный кабинет подтверждающий статус. Там же на портале можно будет отслеживать, как продвигается рассмотрение дела.

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Источник: Прайм

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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