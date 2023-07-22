Mobil выпустил рекламу против электромобилей

Главный посыл рекламы – «Breaking Free», что переводится как «Вырвись на свободу».

Производители электромобилей и нефтяные компании – не самые лучшие друзья. Хотя до сих пор производители топлива и масел, казалось, не беспокоились об электромобилях.

Может быть, потому, что они думали, что электромобили не приживутся, или, может быть, потому, что они считали игнор лучшей тактикой.

Но популярность электромобилей набирает обороты, и вот уже самой продаваемой машиной в мире стал электромобиль (Tesla).

Возможно поэтому одна из крупнейших в мире международных нефтегазовых компаний ExxonMobil выпустила новую рекламу синтетического моторного масла Mobil 1 под девизом «Breaking Free» (Вырвись на свободу).

По словам Mobil 1, реклама «делает видимыми невидимые нити, которые держат нас всех скованными».

Поэтому надо освободиться от множества кабелей, которые символизируют собой устройства, используемые нами каждый день, и отправиться в совместную поездку на автомобиле с бензиновым двигателем.

В конце ролика появляется фраза: «Отключение. Очень похоже на освобождение. Из любви к вождению».

Станет ли эта реклама началом войны между нефтегазовой отраслью и индустрией электромобилей? Не нам судить, но этот рекламный ролик, безусловно, выглядит как декларация о намерениях.

Вдоль дорог построят сотни объектов для путешественников: поездки на машинах станут приятнее и комфортнее – на дорогах появятся даже пункты выдачи заказов маркетплейсов.

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Фото, видео: ExxonMobil