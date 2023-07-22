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Mobil выпустил рекламу против электромобилей

Главный посыл рекламы – «Breaking Free», что переводится как «Вырвись на свободу».

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Производители электромобилей и нефтяные компании – не самые лучшие друзья. Хотя до сих пор производители топлива и масел, казалось, не беспокоились об электромобилях.

Может быть, потому, что они думали, что электромобили не приживутся, или, может быть, потому, что они считали игнор лучшей тактикой.

Но популярность электромобилей набирает обороты, и вот уже самой продаваемой машиной в мире стал электромобиль (Tesla).

Возможно поэтому одна из крупнейших в мире международных нефтегазовых компаний ExxonMobil выпустила новую рекламу синтетического моторного масла Mobil 1 под девизом «Breaking Free» (Вырвись на свободу).

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По словам Mobil 1, реклама «делает видимыми невидимые нити, которые держат нас всех скованными».

Поэтому надо освободиться от множества кабелей, которые символизируют собой устройства, используемые нами каждый день, и отправиться в совместную поездку на автомобиле с бензиновым двигателем.

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В конце ролика появляется фраза: «Отключение. Очень похоже на освобождение. Из любви к вождению».

Станет ли эта реклама началом войны между нефтегазовой отраслью и индустрией электромобилей? Не нам судить, но этот рекламный ролик, безусловно, выглядит как декларация о намерениях.

Фото, видео: ExxonMobil

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За РулемКирилл Панов
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