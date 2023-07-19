Как наши города станут интеллектуальными

Что для этого делается в стране, вы узнаете на IV Международном форуме «Умный город – Умная страна», который пройдет в Уфе.

IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» пройдет с 26 по 28 июля в столице Башкортостана. Поддержку форуму выразил Деловой совет БРИКС, а приглашения к участию получили более 50 стран.

Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога. Здесь в моменте идет обмен передовым опытом и здесь же зарождаются новые идеи, а главное – налаживается прямой диалог бизнеса и власти.

В этом году в работе форума примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса.

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ:

— Форум «Умный город – Умная страна» – одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов, участники которого смогут не просто обсудить условия дальнейшего развития интеллектуальных городских систем, но и выработать эффективные механизмы взаимодействия представителей органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества. Желаю организаторам и участникам форума интересных дискуссий, новых полезных знаний и успехов в практической реализации задуманных планов.

Деловая программа посвящена актуальным трендам и технологическим инновациям, направленным на достижение целей устойчивого развития территорий. Участники смогут презентовать собственные проекты и обменяться опытом с ведущими российскими и международными экспертами в сферах цифровой трансформации государственного и муниципального управления, строительства, образования, здравоохранения, туризма, транспорта, дорожного строительства и эксплуатации, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Лучшие решения будут представлены на межотраслевой выставочной экспозиции, которая традиционно пройдет в рамках форума. Для гостей события предусмотрены различные форматы участия, насыщенная деловая и культурная программа.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Организаторы форума уже получили более 700 заявок на участие, но количество участников ограничено, поэтому стоит поспешить с регистрацией на форум.

Фото: Минстрой России, Dima Pima / Unsplash