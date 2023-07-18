Валюта дорожает – что ждет авторынок и параимпорт

Выживет ли эта схема в новых условиях и где мы будем брать автомобили.

На момент написания материала доллар стоил 90,42 рубля, евро – 101,65 рубля, юань – 12,59 рубля. На этом фоне закупки автомобилей за рубежом становятся все менее и менее выгодными.

То есть параллельный импорт, при котором ввозимые автомобили становятся раза в два дороже, может дать сбой. При этом он неплохо подпитывает рынок, как и официальные поставки китайских автомобилей.

Напомним, что по данным АЕБ в июне 2023 года российский авторынок вырос на 88,3%, а в топ-25 большинство автомобилей китайских брендов. И это без учета продаж одного из новых лидеров – Chery. То есть рост на самом деле больше.

Мнение эксперта

Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК «АвтоСпецЦентр»:

— В мае 2023 года спрос на автомобили достиг рекордного значения. Это обусловлено тем, что общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем. В июне продажи новых автомобилей увеличились на 133% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в случае благоприятного развития событий авторынок способен выйти в плюс и показывать рост до конца года.

Стоит отметить, что запасы автомобилей европейских брендов заканчиваются, их хватит примерно до осени. В связи с колебаниями курса валют цены на следующие поставки автомобилей будут выше на 15-20%. Цены на авто, ввозимые в Россию по параллельному импорту, повышаются вместе с курсом доллара и евро, что влечет за собой увеличение их конечной стоимости. На текущий момент нет оснований ожидать снижения цен.

При росте цен некоторые участники рынка могут переключиться на другие виды бизнеса. Некоторые могут начать заключать контракты с китайскими брендами, которые ранее не были представлены на рынке, а другие могут заменить параллельный импорт покупкой автомобилей с пробегом на внутреннем рынке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC, пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр»