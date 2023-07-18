Валюта дорожает – что ждет авторынок и параимпорт

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На момент написания материала доллар стоил 90,42 рубля, евро – 101,65 рубля, юань – 12,59 рубля. На этом фоне закупки автомобилей за рубежом становятся все менее и менее выгодными.

То есть параллельный импорт, при котором ввозимые автомобили становятся раза в два дороже, может дать сбой. При этом он неплохо подпитывает рынок, как и официальные поставки китайских автомобилей.

Напомним, что по данным АЕБ в июне 2023 года российский авторынок вырос на 88,3%, а в топ-25 большинство автомобилей китайских брендов. И это без учета продаж одного из новых лидеров – Chery. То есть рост на самом деле больше.

Мнение эксперта

Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК «АвтоСпецЦентр»:

— В мае 2023 года спрос на автомобили достиг рекордного значения. Это обусловлено тем, что общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем. В июне продажи новых автомобилей увеличились на 133% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в случае благоприятного развития событий авторынок способен выйти в плюс и показывать рост до конца года.

Стоит отметить, что запасы автомобилей европейских брендов заканчиваются, их хватит примерно до осени. В связи с колебаниями курса валют цены на следующие поставки автомобилей будут выше на 15-20%. Цены на авто, ввозимые в Россию по параллельному импорту, повышаются вместе с курсом доллара и евро, что влечет за собой увеличение их конечной стоимости. На текущий момент нет оснований ожидать снижения цен.

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При росте цен некоторые участники рынка могут переключиться на другие виды бизнеса. Некоторые могут начать заключать контракты с китайскими брендами, которые ранее не были представлены на рынке, а другие могут заменить параллельный импорт покупкой автомобилей с пробегом на внутреннем рынке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC, пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр»

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За РулемКирилл Панов
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