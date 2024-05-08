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А вы знали, что женщины управляют автомобилем лучше мужчин? Эксперт объяснил причину

Автоэксперт Васильев опроверг распространенные среди автовладельцев мифы

Автомобилисты верят в большое количество мифов, но некоторые из них являются стереотипами. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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В частности, одним из распространенных мифов является утверждение, что антикор помогает избавиться от коррозии кузова автомобиля. По словам Васильева, это не совсем так: если речь идет о новом автомобиле, то антикор повышает стойкость металла к коррозии. Но при контакте с сугробом защитный слой может нарушиться, в итоге появится ржавчина. Что касается старых машин, то антикор только маскирует проблему, но не устраняет ее, констатирует Васильев.

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Согласно другому заблуждению автовладельцев, масло в коробке передач необязательно менять. Васильев напоминает, что КП – это дорогостоящий агрегат, и без должного технического обслуживания он быстро выйдет из строя. Масло в коробке нужно менять каждые 40-50 тысяч километров, подчеркивает эксперт.

Заблуждением считается и утверждение о том, что автомобиль с полным приводом отлично управляется на скользком покрытии, отмечает Васильев. Но это не соответствует истине, машины с полным приводом разгоняются быстрее моноприводных. Поэтому к повороту полноприводный автомобиль приближается на большой скорости, из-за этого возникает дополнительный риск при совершении маневра, объясняет эксперт.

Еще одно утверждение, что нельзя резко поворачивать руль, Васильев считает неверным.

«На самом деле можно. Но только в том случае, если необходимо совершить экстренный маневр для ухода от препятствия. Однако в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении. Кроме того, в процессе маневра водитель должен стремиться уменьшать угол поворота руля», – объясняет собеседник издания.

Еще одно заблуждение, что мужчины управляют автомобилем лучше, чем женщины. С этим тоже можно поспорить, потому что представительницы прекрасного пола намного лучше справляются с ситуациями в штатных режимах. А вот мужчина, напротив, действуют более эффективно в нештатных ситуациях, которые они сами и создают, подытожил Васильев.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:freepik / freepik
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