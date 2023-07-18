Что теперь будет с такси – ответ дадут на МЕФТ

XI Международный Евразийский форум «Такси» пройдет за 27 дней до вступления в силу нового закона о такси.

Это последняя возможность досконально разобраться в вопросе перед вступлением в силу нового закона.

МЕФТ – ключевое событие, посвященное вопросам развития рынка такси и городской мобильности, которое состоится 3-4 августа 2023 года на площадке Центра международной торговли (Москва). Организатором Форума выступает Общественный институт развития такси и городской мобильности АНО «МЕФТ». Двухдневная деловая программа мероприятия включает в себя пленарное заседание, круглые столы, стратегические, панельные и рабочие сессии.

Всего в программе Форума запланировано 15 деловых мероприятий, и все они посвящены разным аспектам отрасли такси. В том числе обновлению и обслуживанию автопарков, финансированию и технологическому обеспечению сферы такси, безопасности перевозок, созданию инфраструктуры для электротранспорта и развитию городской мобильности.

Участвовать в мероприятиях будут представители профильных федеральных и региональных органов власти, агрегаторов, перевозчиков и общественности.

Среди приглашенных спикеров – мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель, а также руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Форум посетят и представители ключевых агрегаторов: Яндекс Такси, Максим, Ситимобил, Таксовичкоф.

Сейчас перед отраслью такси и сферой городской мобильности стоит задача по преодолению трудностей в условиях законодательных изменений и структурной перестройки российской экономики. Также нужно решать вопросы, возникшие из-за санкций.

В ходе пленарного заседания «Трансформация таксомоторной отрасли: как адаптироваться и использовать возможности нового времени?» будут обсуждаться вопросы создания условий для развития таксомоторных перевозок в новой экономической реальности, цифровизация такси в период технологических вызовов, поддержание и увеличение спроса на услуги такси, тренды развития городской мобильности и т.д.

Напомним, что 13 июня Государственной думой принят, а 21 июня одобрен Советом Федерации законопроект, включающий норму о введении обязательного страхования жизни и безопасности пассажиров такси (ОСГОП), перспективы реализации которого вызывают дискуссии в профессиональной среде. Этому вопросу будет посвящена отдельная сессия «Создание рабочего инструмента: страхование в такси».

На сессии «Стресс-тест: обновление и обслуживание автопарков» обсудят состояние и прогнозы развития автомобильного рынка, предложения рынка для отрасли такси, программы лизинга для таксопарков, внедрение альтернативных видов топлива.

Главным событием второго дня станет обсуждение нового закона о такси. Оно начнется с сессии «Все готовы? Реализация положений № 580-ФЗ». Детально и подробно будут обсуждаться работа Федеральной государственной информационной системы легковых такси (ФГИС Такси) и создание трех региональных реестров (служб заказа такси, перевозчиков и автомобилей). Не останутся без внимания и юридические аспекты реализации закона.

Переключиться между сессиями можно будет, гуляя по выставочной экспозиции, где будет представлен отечественный автопром и автомобили новых рынков.

Итогом работы МЕФТ станет общественная резолюция с предложениями по совершенствованию механизмов регулирования отрасли. Резолюция будет направлена в Государственную Думу ФС РФ, Министерство транспорта РФ и другие профильные ведомства.

Вдоль дорог построят сотни объектов для путешественников: поездки на машинах станут приятнее и комфортнее – на дорогах появятся даже пункты выдачи заказов маркетплейсов.

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Фото: Общественный институт развития такси и городской мобильности АНО «МЕФТ», Decry.Yae / Unsplash