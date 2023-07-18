Hyundai показал новый Santa Fe – он квадратный

Кроссовер выглядит совершенно иначе не только снаружи, но и внутри.

Многочисленные шпионские снимки, которыми мы делились в течение последних нескольких месяцев, не лгали: новый Hyundai Santa Fe совершенно не похож на кроссовер нынешнего поколения.

Пятое поколение стало квадратным, с причудливыми Н-образными фарами, 21-дюймовыми легкосплавными дисками в угловатых колесных арках и очень широкой дверью багажника.

Задние фонари расположены низко и имеют ту же H-образную форму, а над ними красуется огромная надпись «Santa Fe».

Hyundai пока не опубликовал технические характеристики кроссовера, но сообщил, что колесная база была увеличена. Расстояние между осями нынешнего Санта Фе составляет 2765 миллиметров.

Южнокорейский автопроизводитель рассказал, что «строил» кроссовер с багажника, а не с мотора и места водителя, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство автомобиля.

Над правым задним фонарем кроссовера виден шильдик «2.5T». Можно предположить, что это будет топовый двигатель кроссовера, вместе с которым будет предлагаться система полного привода HTRAC.

Полноценная премьера нового Hyundai Santa Fe запланирована на август 2023 года. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире на YouTube-канале Hyundai.

Вам могут «нарисовать» фейковые ДТП. Но узнаете вы о них только при очередном оформлении полиса ОСАГО – его цена окажется слишком высокой.

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Фото: Hyundai