Hyundai показал новый Santa Fe – он квадратный
Многочисленные шпионские снимки, которыми мы делились в течение последних нескольких месяцев, не лгали: новый Hyundai Santa Fe совершенно не похож на кроссовер нынешнего поколения.
Пятое поколение стало квадратным, с причудливыми Н-образными фарами, 21-дюймовыми легкосплавными дисками в угловатых колесных арках и очень широкой дверью багажника.
Задние фонари расположены низко и имеют ту же H-образную форму, а над ними красуется огромная надпись «Santa Fe».
Hyundai пока не опубликовал технические характеристики кроссовера, но сообщил, что колесная база была увеличена. Расстояние между осями нынешнего Санта Фе составляет 2765 миллиметров.
Южнокорейский автопроизводитель рассказал, что «строил» кроссовер с багажника, а не с мотора и места водителя, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство автомобиля.
Над правым задним фонарем кроссовера виден шильдик «2.5T». Можно предположить, что это будет топовый двигатель кроссовера, вместе с которым будет предлагаться система полного привода HTRAC.
Полноценная премьера нового Hyundai Santa Fe запланирована на август 2023 года. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире на YouTube-канале Hyundai.
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Фото: Hyundai
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .