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Вам могут «нарисовать» фейковые ДТП

Но узнаете вы о них только при очередном оформлении полиса ОСАГО – его цена окажется слишком высокой.

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Чтобы повысить коэффициент бонус-малус (КБМ), нужно чтобы водитель стал виновником ДТП. Тогда полис ОСАГО для него будет значительно дороже. Этот коэффициент был специально введен для того, чтобы люди ездили аккуратнее.

Но, как выяснилось, страховщики могут добавлять в систему липовые ДТП по вине водителя, и отсутствие подтверждающих документов из ГИБДД этому не мешает. Такая история была рассказана в Telegram-канале Shot.

При покупке полиса ОСАГО москвич обратил внимание на его высокую стоимость, и на то, что бонус-малус вдруг стал составлять не 0,46, а 1,17. Это увеличило стоимость страховки почти в два раза – с 14 тысяч до 25 тысяч рублей.

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Оказалось, что в истории водителя откуда-то появились два ДТП. На самом деле, никаких аварий не было.

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В РСА ошибку признали, но прежний коэффициент 0,46 не вернули, объяснив это тем, что он был рассчитан ошибочно. Теперь водитель вынужден страховать автомобиль с коэффициентом 0,63, что тоже делает полис ОСАГО дороже.

История не окончена, так как водитель с сфабрикованной историей обратился с жалобой в Центробанк.

Будьте внимательны при оформлении полисов ОСАГО и обязательно обращайте внимание на изменения коэффициента бонус-малус.

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За РулемКирилл Панов
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