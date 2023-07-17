Шлемы от Pininfarina – цены и особенности

Новые шлемы оснащены инновационными технологиями безопасности.

Pininfarina и Roux Helmets разработали новую линейку гоночных шлемов, которые поступили в продажу. Создавались они для гонок – от Формулы 4 до Формулы 1 – и соответствуют стандартам FIA 8859/Snell SA2020.

Шлемы оснащены встроенной системой водяного охлаждения Roux Cool-X и воздушным портом. Технология Cool-X гоняет по контуру воду температурой 11°C, чтобы охлаждать голову пилота.

Шлемы также имеют систему быстрого съема с головы, что позволит аварийным бригадам быстро снять шлем с пилота, не опасаясь травмировать его шею. Также шлемы оснащены «первой в своем роде» системой визоров.

Линейка шлемов состоит из четырех моделей. Самый дешевый для картинга стоит от 840 долларов или от 76 тысяч рублей.

Шлем GT Carbon Kevlar стоит почти в два раза больше – 1575 долларов или 142 тысячи рублей. В комплект входят накладки на щеки и амбушюры, дополнительная подкладка и встроенная трубка для питья воды, а также система связи с шумоподавляющим микрофоном и динамиками.

Версия Formula Carbon продается по цене 1875 долларов (170 тысяч рублей) и имеет аналогичный комплект поставки. GT Carbon немного дороже — 1990 долларов (179 тысяч рублей).

Самая медленная авария с опрокидыванием (видео): водитель ехал настолько аккуратно, что предположить такой конец было просто невозможно.

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Фото: Pininfarina