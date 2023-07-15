Самая медленная авария с опрокидыванием – видео

Водитель ехал настолько аккуратно, что предположить такой конец было просто невозможно.

Отец просто учил сына, имеющего ученические права, водить автомобиль. Они ехали медленно и аккуратно по пустым дорогам Блумингтона (штат Индиана, США), как вдруг что-то пошло не так. И отец, сидящий на пассажирском сиденье, ничего не мог сделать.

В какой-то момент во время правого поворота автомобиль попадает передним левым колесом в большую яму, и парень за рулем, видимо, теряется.

Он не смог быстро выровнять руль, чтобы не заехать на откос справа. Слышны крики «Стой!», после чего автомобиль опрокидывается набок.

В аварии никто не пострадал. И сын, и отец сумели выбраться из разбитой машины. Мужчина первым делом спросил сына, все ли в порядке, после чего похвалил. Действительно, сделанного не воротишь, так зачем кричать.

Nissan зарегистрировал название для нового кроссовера – он будет построен на базе концепта, представленного на автосалоне в Шанхае в этом году.

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Фото, видео: YouYube