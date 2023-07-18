Новый кроссовер Geely Boyue COOL – цены

Конкурировать он будет с Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

У Geely появился новый компактный кроссовер Boyue COOL. Автомобиль оснащается огромным панорамным люком, вертикальным 13,2-дюймовым экраном мультимедии с разрешением 1440×1920, многофункциональным рулевым колесом и рычагом переключения передач в новом стиле.

Также кроссовер оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155 с 7-нм техпроцессом (8 ядер, 16 ГБ оперативной памяти и 128-гиговый жесткий диск).

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4510, 1865 и 1650 мм соответственно, а колесная база достигает 2701 мм. То есть, это машина того же размера, что и Hyundai Tucson или Nissan X-Trail.

Новый автомобиль оснащен новым четырехцилиндровым двигателем Geely Jinqing 1.5TD с непосредственным впрыском мощностью 151 л.с. и 290 Нм.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. Разгоняется Geely Boyue COOL до 100 км/ч всего за 7,9 секунды.

Стоит кроссовер в Китае от 109 800 юаней или примерно от 1,4 млн рублей. В России модель будет в полтора-два раза дороже.

Аммиачный двигатель – самая ужасная разработка века. Над ним работают Toyota и китайский автопроизводитель GAC.

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Фото: Autohome.com.cn