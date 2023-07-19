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Трасса «Таврида» перекрыта на востоке Крыма

Автомобилям, направляющимся в Крым и обратно, предложена схема объезда.

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Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма заставил местные власти перекрыть участок трассы «Таврида» со 118-го по 130-й километр. Транспорт перенаправляют по старой керченской дороге.

При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы „Таврида“ на старую дорогу. Выезд на „Тавриду“ за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», — написал глава Крыма Сергей Аксенов.

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В связи с пожаром на полигоне проводится эвакуация населения в четырех населенных пунктах, расположенных по обе стороны трассы «Таврида»: Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и Кринички. Ориентировочно на сутки свои дома должны покинуть около 2225 человек.

Источник: Telegram Сергея Аксенова

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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