Между Москвой и Санкт-Петербургом с 24 июля начнет курсировать новый поезд

Пассажирам «Ночного экспресса» обещают обслуживание самого высокого уровня.

С Московского вокзала Санкт-Петербурга 24 июля 2023 года в 01.05 отправится первый рейс нового поезда «Ночной экспресс». О запуске поезда по маршруту «Москва – Санкт-Петербург – Москва» объявило ООО «Тверской экспресс».

В составе «Ночного экспресса» будет 13 вагонов, из которых 2 вагона категории «СВ» и 11 вагонов категории «купе», общая вместимость – 440 пассажиров.

Путь до Москвы займет от 8 часов 42 минут до 9 часов 05 минут в зависимости от дня отправления.

Из Москвы состав будет отправляться в 22:20 с Ленинградского вокзала и прибывать в Санкт-Петербург в 05:39.

Новый проект «Ночной экспресс» – это ночной современный поезд последнего поколения. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе.

Внешний вид состава отличает и подчеркивает название – яркие звезды и полумесяцы на фоне ночного неба. Внутренний интерьер оформлен в стиле «лаунж» – спокойные формы, простота и уют.

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Источник: ОПЖГ

Фото: ГТЛК, Тверской экспресс