Четыре правила гардероба для дальней поездки: о них рассказал врач

Что точно не стоит брать с собой в путешествии на автомобиле.

Хирург-флеболог Армен Авакян посоветовал тем, что отправляется в дальнюю поездку на автомобиле, подобрать для этого максимально удобный гардероб. Он перечислил вещи, которые лучше оставить дома. На крайний случай, их можно взять с собой, но надевать по дороге на отдых лучше не стоит.

1. Носки с тугой резинкой. В долгой поездке на автомобиле или полете на самолете кровообращение и так будет замедленным из-за долгой сидячей позы, поэтому не стоит добавлять себе проблем. Лучше взять компрессионные чулки, они помогут кровотоку в ногах.

2. Тесная или новая обувь. Даже если это кроссовки, то они тоже будут сдавливать ноги. Берите комфортную разношенную пару или вовсе переобуйтесь в шлепанцы.

3. Обтягивающая одежда. Не надевайте вещи, которые могут ограничить циркуляцию крови. Лучше взять спортивные штаны или шорты с «незлой» резинкой, свободную футболку или толстовку.

4. Декоративные подушки и плюшевые игрушки. Такие вещи, которые на первый взгляд помогут лучше спать в поездке, на самом деле скручивают позвоночник. После этого могут болеть голова и спина, неметь руки и ноги. Если не можете без подушки заснуть, то лучше остановиться на ортопедической – она и шею поддержит, и нагрузку распределит как нужно.

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Источник: Доктор Питер

Фото: Unsplash