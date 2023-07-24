Автомобилистам рассказали, как действовать в случае сигнала тревоги на Крымском мосту

Напомним, что движение там организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги. Публикацию он сопроводил слайдами, призвав, в первую очередь, не поддаваться панике.

Если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.

Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.

Если автомобиль стоит в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место.

Крючков призвал не снимать происходящие и не выкладывать записи в интернет. Сигнал о возобновлении движения по мосту поступит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram Олега Крючкова

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС, https://t.me/most_official