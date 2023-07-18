Что нужно знать обязательно при проезде до Крыма через новые регионы

Дорога от Ростова-на-Дону до Севастополя с учетом пробок займет порядка 15 часов.

Крымский мост для проезда легкового транспорта уже открыли, но только в реверсивном режиме и по одной полосе. Проехать по нему можно, но из-за пробок дорога займет намного больше времени.

Тем же, кто решил добираться до Крымского побережья альтернативным путем, стоит ознакомиться с инструкцией и помнить, что на новых территориях свой сформировавшийся уклад.

1. Заправьте машину, снимите наличные деньги. Купите много питьевой воды.

2. По дороге не останавливайтесь, по возможности, в не оборудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в городах.

3. Заправки будут через каждые 50-100 км. На многих принимают карты. Можно перекусить.

4. По пути будут встречаться военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум, что попросят, это предъявить документы и показать вещи.

5. Документы всегда держите рядом.

6. От Крыма до Ростовской области построена идеально ровная дорога.

7. В Мелитополе в центре города можно вкусно пообедать и снять деньги.

8. Путь лежит через Мелитополь, в объезд Бердянска, далее Мариуполь и Таганрог. 400 км. 5-6 часов езды.

9. Загрузите офлайн-карты; в случае, если пропадет связь, выберите вручную в разделе «настройки-сотовая связь».

10. Пропускайте военных и машины с символикой V и Z.

11. Не надо ехать в ночь.

12. Учтите, что полисы страхования не работают.

13. Дорога безопасна, но бдительность надо сохранять постоянно.

14. Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции.

15. Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат.

16. Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении.

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Источник: Народный фронт

Фото: Эрик Романенко/ТАСС, Народный фронт