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На трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом образовалась гигантская пробкаНа трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом образовалась гигантская пробка
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На трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом образовалась гигантская пробка

Многие автомобилисты уже отказываются от поездки на юг.

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Возле поселка Самарское, который расположен на трассе М-4 «Дон» между Ростовом-на-Дону и Краснодаром, возникла пробка на 16 километров. Этот альтернативный путь доехать до Крыма выбрали те, кто еще утром хотел проехать до полуострова через Крымский мост.

В чате автомобилистов предупреждают, что на границе Ростовской области и новых территорий, на КПП «Весело-Вознесенка», можно надолго застрять в очереди из фур. И советуют запастись едой и водой до границы.

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У автомобилистов также много вопросов по безопасности при передвижении по новым территория. В чате делятся, что приняли решение отказаться от поездки в Крым и возвращаются домой.

Источник: 161.ru

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

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