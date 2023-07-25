Назван регион России с самыми плохими дорогами

Если решите ехать туда в отпуск, подумайте дважды. Тем более, что альтернативных маршрутов хватает – про них мы тоже расскажем.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список затяжных ремонтов на популярных у отпускников трассах. В рассмотрение принимались дороги регионального и межмуниципального значения в ненадлежащем состоянии по данным Росстата на конец 2022 года.

В Топ-10 регионов с самой высокой долей дорог в ненормативном состоянии попали Оренбургская, Сахалинская, Иркутская, Магаданская, Тверская и Саратовская области, а также республики Карелия, Алтай и Марий-Эл.

А возглавила антирейтинг Архангельская область, где более 74% дорог признаны находящимися в ненадлежащем состоянии. Напомним, в этом регионе находятся такие достопримечательности как Кенозерский и Пинежский заповедники, музей «Малые Корелы», Каргополь.

Составлен и рейтинг мест с самыми хорошими дорогами, вот куда стоит поехать в отпуск.

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