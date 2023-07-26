Еще один штраф водителям разрешили оплачивать с 50%-й скидкой

На это отводится 20 дней с момента вынесения постановления.

Для российских автомобилистов вводится льготный период для уплаты с 50%-ой скидкой административного штрафа за неоплату проезда по платным дорогам. Причем льгота касается платных трасс регионального, межмуниципального и местного значения вне зависимости от того, являются ли они государственными или частными.

Такой закон приняла Госдума. Но при этом размер штрафа по такому виду правонарушений будет регулироваться субъектами Федерации.

Как отметил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов, это позволит в дальнейшем на всех платных магистралях ввести безбарьерный способ оплаты проезда

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

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Источник: Российская газета

Фото: За рулем