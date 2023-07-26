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Еще один штраф водителям разрешили оплачивать с 50%-й скидкойЕще один штраф водителям разрешили оплачивать с 50%-й скидкой
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Еще один штраф водителям разрешили оплачивать с 50%-й скидкой

На это отводится 20 дней с момента вынесения постановления.

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Для российских автомобилистов вводится льготный период для уплаты с 50%-ой скидкой административного штрафа за неоплату проезда по платным дорогам. Причем льгота касается платных трасс регионального, межмуниципального и местного значения вне зависимости от того, являются ли они государственными или частными.

Такой закон приняла Госдума. Но при этом размер штрафа по такому виду правонарушений будет регулироваться субъектами Федерации.

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Как отметил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов, это позволит в дальнейшем на всех платных магистралях ввести безбарьерный способ оплаты проезда

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Источник: Российская газета

Фото: За рулем

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За РулемПономарева Дарина
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