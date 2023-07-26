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Электрокар стал причиной пожара на судне, перевозившем почти три тысячи новых автомобилей

Справиться с огнем пока не удается. Не исключается затопление грузового судна.

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В Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд загорелось судно, на борту которого было 2857 новых автомобилей, в том числе 25 электрокаров. По предварительной информации, причиной пожара стал один из электромобилей в трюме.

В результате пожара погиб один член экипажа, несколько человек пострадали. Члены экипажа сначала пытались самостоятельно потушить пожар, однако позднее было принято решение об их эвакуации.

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Сейчас судно дрейфует без экипажа, спасатели пытаются предотвратить его полное затопление.

Известно, что на судне перевозились автомобили из Германии в Египет.

Источник: Reuters

Фото: https://t.me/rian_ru/210111

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