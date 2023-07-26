Электрокар стал причиной пожара на судне, перевозившем почти три тысячи новых автомобилей

Справиться с огнем пока не удается. Не исключается затопление грузового судна.

В Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд загорелось судно, на борту которого было 2857 новых автомобилей, в том числе 25 электрокаров. По предварительной информации, причиной пожара стал один из электромобилей в трюме.

В результате пожара погиб один член экипажа, несколько человек пострадали. Члены экипажа сначала пытались самостоятельно потушить пожар, однако позднее было принято решение об их эвакуации.

Сейчас судно дрейфует без экипажа, спасатели пытаются предотвратить его полное затопление.

Известно, что на судне перевозились автомобили из Германии в Египет.

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Источник: Reuters

Фото: https://t.me/rian_ru/210111