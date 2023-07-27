Можно ли вернуть деньги, если опоздал на междугородний автобус по России

Правилами это предусмотрено, но нужно учесть нюансы.

Пассажиров междугородних автобусных рейсов следует знать, что в случае невозможности по каким-либо причинам совершить поездку, деньги за билет можно вернуть.

Если сдать его не позднее чем за два часа до отправления автобуса, то возвратят до 95% стоимости билета, перевозки багажа и провоза ручной клади. 85% от стоимости полагается, если вернуть билет менее чем за два часа, но до отправления автобуса.

В том случае, когда пассажир просто опоздал на рейс, то билет примут в течение трех часов после отправления автобуса.

Если же подтвердить документами факт получения травмы или болезни, то билет можно вернуть в течение трех суток. В этом случае можно рассчитывать на компенсацию в размере 75% от его стоимости.

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Источник: Без границ

Фото: АГН "Москва"