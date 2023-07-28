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Запрет вступит в силу с 9 августа 2023 года.

За это нарушение на платной трассе грозит штраф в 1000 рублей

Многие водители даже не догадываются об этом.

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Остановка в случае поломки машины или ДТП на автомагистрали кажется вполне очевидной. Но только если речь не идет о платной трассе – там можно останавливаться только на специальных площадках для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11.

Если остановить машину на скоростной платной трассе с нарушением этого правила, то могут выписать штраф (статья 12.11 КоАП) в размере 1000 рублей.

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Таким образом, если на обычной дороге водителю достаточно съехать на обочину, включить аварийку и установить знак аварийной остановки, то в случае с платной дорогой любой съезд на обочину или в технологический разрыв бокового отбойника будет наказываться штрафом.

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Источник: Auto.ru

Фото: За рулем

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За РулемПономарева Дарина
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