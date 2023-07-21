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По «платке» с превышением скорости: какое наказание за это грозит

Многие думают, что раз оплатил проезд по платной магистрали, то и штрафов бояться не надо.

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На большинстве платных трасс существуют ограничения скорости – чаще всего 110 км/ч, на некоторых – 130 км/ч. При этом комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД там не так много, как на обычных дорогах.

Но они все же есть, и нарушителей наказывают за превышение скорости. Штрафы от «обычных» ничем не отличаются. Превышение на 20-40 км/ч обойдется в 500 рублей, на 40-60 км/ч — в 1000-1500 рублей, на 60-80 км/ч - в 2000-2500 рублей, если превышение зафиксировано камерой.

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Также надо учитывать, что на платных магистралях могут стоять сотрудники ДПС, которые за превышение на 40-60 км/ч накажут уже лишением прав на 4-6 месяцев.

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Источник: Auto.ru

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