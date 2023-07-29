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Открытие: электромобили выбрасывают токсичные вещества

Это стало веским аргументом против их использования в городах.

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Электромобиль – хорошо, бензин – плохо. Эту идею продвигают сегодня всеми силами, несмотря на расчеты рентабельности, невозможность утилизации батарей, вред ля экологии при добыче кобальта и многочисленные исследования ученых.

Комичность ситуации в том, что в Европе сегодня сжигаются тонны угля, чтобы заряжать электромобили. Заправлять их бензином было бы рентабельнее и экологически чище, но… Например, в Германии расконсервировали сразу несколько угольных электростанций, чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. В других странах ситуация аналогичная.

Дэвид Циппер в своей статье в The Atlantic рассказал любителям чувствовать себя экологически чистыми, что, хотя у самих электромобилей нет выхлопных газов (за них коптят угольные электростанции), они выделяют другие токсичные вещества, причем в гораздо больших количествах, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.

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Он имеет в виду продукты истирания шин. Они совершенно незаметны глазу, но очень токсичны. Эти продукты образуются в результате самого обычного качения шины по дороге – без пробуксовок или торможений юзом, и на самой обычной для городов скорости.

Эти частицы оказываются в воздухе и попадают в наши легкие и в пищеварительную систему.

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Исследование Вашингтонского университета, проведенное в 2020 году, выявило, что опасность несет химическое вещество под названием 6PPD, которое добавляется в шины для снижения их износа. Оно вызывает респираторные заболевания, почечные и неврологические болезни, вредно для беременных.

Токсичные вещества образуются и от шин электромобилей, и от шин автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но от электромобилей – гораздо больше. Все просто – электромобиль всегда тяжелее аналогичной машины с ДВС, поэтому износ шин у них идет быстрее.

Фото: Chuttersnap / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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