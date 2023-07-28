Авиакомпании начнут больше платить обиженным пассажирам

Делать это перевозчиков заставят принятые Госдумой поправки в Воздушный кодекс.

Одно из главных нововведений в том, что поправки увеличивают выплаты пассажирам при задержках вылета авиарейса или доставки багажа в четыре раза. В силу поправки вступают с 1 апреля 2024 года.

В ст. 120 Воздушного кодекса слова «двадцати пяти процентов установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда» заменили словами «ста рублей».

И скоро статья «Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» будет выглядеть так:

«За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика».

То есть, если сейчас 10 часов задержки могут стоить авиакомпании 220 рублей компенсации каждому пассажиру, то с 1 апреля 2024 года это будет уже по 1000 рублей.

Мнение эксперта

Георгий Мохов, руководитель ЮА «Персона грата», основатель канала «Юридические новости — Туризм»:

— Гораздо большее значение имеет следующее нововведение: «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа. Причиненные убытки возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Возможность потребовать возмещение убытков — это уже серьезно и дает судебные перспективы. Прежде на моей практике бывали иски о возмещении убытков из-за задержки рейса. Причины могли быть разные: опоздание на дорогой круиз, сокращение времени отдыха, пропавший новогодний ужин, моральный из-за опоздания на свадьбу и т.д. Но взыскать с перевозчика удавалось достаточно редко. Теперь само право пассажира, прописанное в Воздушном кодексе, облегчает основания его требования.

Страховщикам прикроют лазейку с отказами по ОСАГО. Отказывать в оформлении ОСАГО страховые компании не имеют права, но они могут ссылаться на якобы сбои системы и тем самым не страховать невыгодных водителей.

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