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Страховщикам прикроют лазейку с отказами по ОСАГО

Отказывать в оформлении ОСАГО страховые компании не имеют права, но они могут ссылаться на якобы сбои системы и тем самым не страховать невыгодных водителей.

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В последнее время появляется все больше жалоб на отказы страховых компаний продавать полисы ОСАГО водителям, чего, согласно законам, быть не должно. Страдают начинающие водители, таксисты и мотоциклисты, а также водители попадающие в ДТП слишком часто по мнению страховщиков.

Министерство финансов России сообщило, что в данный момент прорабатывается введение административной ответственности для страховых компаний за воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения, передает ТАСС.

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«По информации Банка России, прорабатывается вопрос дополнения статьи 15.34.1 КоАП РФ новыми составами административных правонарушений, предусматривающими привлечение к административной ответственности за необеспечение возможности заключения договора ОСАГО либо воспрепятствование его заключению, а также уклонение от заключения договора ОСАГО»,— говорится в официальном ответе Минфина на запрос главы комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

В случае отказа заключить договор ОСАГО следует обращаться с жалобой в Центробанк и в Российский союз страховщиков. Есть всего четыре законных повода для отказа:

  • Клиент не предоставил все необходимые документы для заключения договора.
  • Сбой в обмене информацией между СРА и СК.
  • Отсутствие доверенности, если страховка оформляется третьим лицом.
  • Если водитель отказался предоставить ТС для осмотра.

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Ни «непройденная сегментация», ни «непройденный скоринг» не являются законными поводами для отказа. Скоро, надеемся, незаконными станут и внутренние «сбои» в электронных системах страховщиков.

Кстати, после жалоб водителей на ИТ-директора «Ингосстраха» из-за того, что они не могли оформить ОСАГО через сайт страховщика, Центробанк подал на него в суд. И выиграл.

Фото: АГН «Москва»

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За РулемКирилл Панов
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